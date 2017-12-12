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Василий Уткин: у "Спартака" самый проходимый соперник в плей-офф Лиги Европы

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился соображениями по результатам жеребьёвки для российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Спартак» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, «Локомотив» померится силами с французской «Ниццой», ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», а «Зенит» - с шотландским «Селтиком».

«Самое интересное, что Гинер не прокомментировал результаты жребия. Давайте подождём, продадут ЦСКА или нет. В особенности у «Спартака» соперник проходим. В «Атлетик Бильбао» не может прийти не баск. Это важное обстоятельство. Из всех команд «Атлетик» гарантированно ослабеет к моменту следующей игры в Лиге Европы. Муньяин поправится, это будет усиление. В Лиге Европы испанский клуб - гарантированно самый опасный соперник. «Селтик» проходим, но с Манчини кто его знает. «Ниццу» просто интересно посмотреть на фоне играющего соперника, российскому клубу будет очень тяжело», - сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 21:28
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4
(1)
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Испанцы всегда были очень серьёзным соперником. К тому же любая испанская команда всегда серьёзно относилась к лиге Европы. Несмотря на текущее турнирное положение Атлетика, на мой взгляд самый сложный соперник достался спартаку, да и Ницца тоже не подарок. Селтик и Црвену Звезду должны проходить.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SMK
Цитата: Skyline
у васи совсем мозг жиром заплыл

Не согласен с ним?

не согласен. есть много н очто говорит не за наши клубы. хотя бы то что все соперники будут в тонусе а мы на старте.
сегодня уткин вещает про самого легкого соперника.
вчера асхабадзе про победу во всем турнире.
у поклонников спартака видимо такая фишка. быстро отходить от уижения(матч с ливерпулем). и кричать да мы всех порвем


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: SMK (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
у васи совсем мозг жиром заплыл

Не согласен с ним?
Регистрация: 8.12.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
у васи совсем мозг жиром заплыл


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
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