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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Уткин: у "Спартака" самый проходимый соперник в плей-офф Лиги Европы
Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился соображениями по результатам жеребьёвки для российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Спартак» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, «Локомотив» померится силами с французской «Ниццой», ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», а «Зенит» - с шотландским «Селтиком».
«Самое интересное, что Гинер не прокомментировал результаты жребия. Давайте подождём, продадут ЦСКА или нет. В особенности у «Спартака» соперник проходим. В «Атлетик Бильбао» не может прийти не баск. Это важное обстоятельство. Из всех команд «Атлетик» гарантированно ослабеет к моменту следующей игры в Лиге Европы. Муньяин поправится, это будет усиление. В Лиге Европы испанский клуб - гарантированно самый опасный соперник. «Селтик» проходим, но с Манчини кто его знает. «Ниццу» просто интересно посмотреть на фоне играющего соперника, российскому клубу будет очень тяжело», - сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
«Самое интересное, что Гинер не прокомментировал результаты жребия. Давайте подождём, продадут ЦСКА или нет. В особенности у «Спартака» соперник проходим. В «Атлетик Бильбао» не может прийти не баск. Это важное обстоятельство. Из всех команд «Атлетик» гарантированно ослабеет к моменту следующей игры в Лиге Европы. Муньяин поправится, это будет усиление. В Лиге Европы испанский клуб - гарантированно самый опасный соперник. «Селтик» проходим, но с Манчини кто его знает. «Ниццу» просто интересно посмотреть на фоне играющего соперника, российскому клубу будет очень тяжело», - сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
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