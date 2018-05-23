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Дмитрий Гунько больше не будет тренировать "Спартак-2"

"Спартак" не собирается продлевать контракт с Дмитрием Гунько, главным тренером "Спартака-2".

Нынешний контракт рассчитан до конца мая.

По итогам сезона ФНЛ "Спартак-2" занял 14-е место. Гунько тренировал "Спартак-2" с января 2017 года. Он с 2015 года работал с молодежной командой "Спартака", а ранее помогал Дмитрию Аленичеву во взрослой команде. Также Гунько был главным тренером "Спартака" весной 2014 года.

"Матч ТВ"
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и неудивительно - с такими-то результатами! Где прогресс? Получается, что его уровень - молодёжная команда...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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