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Дмитрий Гунько больше не будет тренировать "Спартак-2"
"Спартак" не собирается продлевать контракт с Дмитрием Гунько, главным тренером "Спартака-2".
Нынешний контракт рассчитан до конца мая.
По итогам сезона ФНЛ "Спартак-2" занял 14-е место. Гунько тренировал "Спартак-2" с января 2017 года. Он с 2015 года работал с молодежной командой "Спартака", а ранее помогал Дмитрию Аленичеву во взрослой команде. Также Гунько был главным тренером "Спартака" весной 2014 года.
"Матч ТВ"
Нынешний контракт рассчитан до конца мая.
По итогам сезона ФНЛ "Спартак-2" занял 14-е место. Гунько тренировал "Спартак-2" с января 2017 года. Он с 2015 года работал с молодежной командой "Спартака", а ранее помогал Дмитрию Аленичеву во взрослой команде. Также Гунько был главным тренером "Спартака" весной 2014 года.
"Матч ТВ"
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