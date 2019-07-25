Сегодня на официальном сайте ФИФА был опубликован новый рейтинг сборных. Россия занимает 43-ю строчку набрав 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 46-й строчке.
Сборная Бельгии осталась на первом месте (1746 очков). Вторая – Франция (1718). На третьей строчке располагается сборная Бразилии (1681).
1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).
...
24. Украина (1513)
…
43. Россия.
…
82. Белорусь (1286)
…
114. Казахастан (1174)
Сборная России поднялась на 43-е место в новом рейтинге ФИФА
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