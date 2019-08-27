Молодёжная сборная России сыграет с Польшей в Екатеринбурге

11 октября молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира Чемпионата Европы-2021 с командой Польши в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". Время начала встречи определится позднее.

Официальный сайт РФС

Перед матчем в Екатеринбурге подопечные Михаила Галактионова проведут еще две отборочные встречи: 6 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" они откроют квалификацию матчем с Сербией, а 10 сентября на выезде сыграют с Болгарией. Также в отборочной группе №5 россиянам предстоит побороться за выход в финальную стадию с командами Латвии и Эстонии.Групповой раунд отборочного турнира, в ходе которого участники турнира проведут по два матча с каждым соперником (дома и на выезде), стартовал в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп и лучшая команда из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах). Восемь оставшихся вторых мест определят четырех участников турнира в стыковых играх, которые запланированы на 9-17 ноября 2020-го.В финальной части Чемпионата Европы U-21 в июне 2021 года сыграют 16 команд, в том числе хозяева турнира — сборные Венгрии и Словении.