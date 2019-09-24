Ранее стало известно, что российская команда может быть не допущена к выступлению на мировом первенстве в Катаре в случае утверждения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций в отношении российского спорта из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории.
Как сообщает РБК-Спорт со ссылкой на директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, никаких претензий к Российскому футбольному союзу со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет.
В РФС прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022 из-за WADA
РФС отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в чемпионате мира — 2022.
Фото: официальный сайт РФС
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