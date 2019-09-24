Леонид Слуцкий: президент "Витесса" "сэк" меня? Нет, я всё ещё работаю

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий ответил на укол ведущего FOX Sports, касающийся его произношения.

Фото: ФК "Витесс"

: Президент клуба уже "сэк" ("уволил" с английского, близко по звучанию к "сак" — сосать) вас?: Нет, я всё ещё работаю. У меня очень стойкое положение, моё место в безопасности. Сейчас меня уволить очень непросто!: Вы знаете Ханси?: Да. Этот журналист — славный парень, но у нас подобное было дважды. Первый случай — это "сак" и "сэк". А второй случай — это когда я рассказывал про Линссена. Говорю ему: "Ему нравятся джоукс" (шутки). А он переспрашивает: "Драгс?" (наркотики). Почему драгс? Джоукс! Спрашиваю Ханса: "Почему всё время такая путаница с тобой? С другими журналистами такого ведь нет. Только с тобой". Слышал, что он эмоционален с игроками и тренерами. Но это топ-парень, абсолютный топ. Ханс, ты мне нравишься. Готовлю для тебя кое-что в моём "инстаграме".