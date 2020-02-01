Стали известны причины гибели рабочего при крушении СКК в Санкт-Петербурге

При крушении спортивно-концертного комплекса "Петербургский" погиб рабочий. Сообщается, что при подготовке к демонтажу здания были допущены ошибки.



Источник: "Фонтанка"

Напомним, при обрушении здания, которое реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года, погиб сварщик Матвей Кучеров. "Фонтанка" изучила его переговоры с напарником Александром Бардыниным.



Известно, что люльку кран поднимал вслепую, следуя только подсказкам рабочих. Кучерову предстояло выполнить демонтаж 112 вант, на первый он потратил около 18 минут.



Тогда с земли рабочим предложили резать крепления с кольца крыши, прикрепившись к люльке. Самому сварщику эта затея не понравилась, но его напарник сразу же одобрил предложение. Кучеров удивился тому, что у них не было длинной верёвки, тогда было принято решение выполнять работы без страховки. В момент обрушения рабочий не успел вернуться в люльку. Концессионер спорткомплекса возложил вину на Кучерова, сказав, что тот не следовал технике безопасности.