Президент объявил, что весь апрель будет нерабочим, но также с сохранением заработной платы.
Ранее президент РФ сделал неделю с 30 мая по 5 апреля нерабочей.
В России зафиксировано уже более трех с половиной тысячи заражений коронавирусом.
Вчера стало известно, что чемпионат России не будет возобновлен минимум до 31 мая.
Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца
Президент России Владимир Путин выступил с еще одним обращением к жителям страны.
Фото: ТАСС
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