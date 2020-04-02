Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин выступил с еще одним обращением к жителям страны.

Фото: ТАСС

Президент объявил, что весь апрель будет нерабочим, но также с сохранением заработной платы.



Ранее президент РФ сделал неделю с 30 мая по 5 апреля нерабочей.



В России зафиксировано уже более трех с половиной тысячи заражений коронавирусом.



Вчера стало известно, что чемпионат России не будет возобновлен минимум до 31 мая.