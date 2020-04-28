Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно при соблюдении режима самоизоляции

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России.

Фото: Администрация президента

Об этом он сегодня заявил во время обращения к гражданам Российской Федерации.



Так, помимо выходных дней, которые были запланированы в мае, также объявлены нерабочими 6,7 и 8 мая.



За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.