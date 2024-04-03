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Угальде забил первый гол за "Спартак" - в Кубке России "Зениту"

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Манфред Угальде отметился первым забитым мячом за "Спартак" в ворота "Зенита" в матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде отметился первым голом в составе "красно-белых". На 13-й минуте матча Кубка России против "Зенита" Угальде воспользовался забросом от партнера по команде Тео Бонгонда и отправил мяч в сетку ударом из пределов штрафной.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" проходит в Москве в рамках 1/2 финала "Пути РПЛ" в Кубке России. Напомним, победитель противостояния определится по сумме двух матчей. Ответная игра запланирована на 16-е апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.

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