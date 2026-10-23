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В РФС назвали сумму, которая мешает сборной России сыграть с топ-командами мира

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по организации товарищеских матчей с командами из первой десятки рейтинга ФИФА.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
По словам Митрофанова, РФС рассматривал возможность проведения таких игр уже в ноябре 2026 года. Однако главным препятствием остаются серьезные финансовые затраты.

"Такая возможность есть. Мы обсуждали с командами из топ-10 проведение матчей в ноябре этого года. Другой вопрос, что такие игры стоят других денег", — заявил Митрофанов.

Генсек РФС уточнил, что, по неофициальной информации, организация товарищеской встречи с ведущими сборными мира иногда обходится более чем в $10 млн.

При этом Митрофанов подчеркнул, что приоритетом остается возвращение России к официальным международным соревнованиям.

"Давайте стараться играть с командами из топ-10 в рамках официальных соревнований. Это бесплатно, а нам даже за это заплатят. Это наша цель", — добавил функционер.

Источник: "Матч ТВ"

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