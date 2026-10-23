В РФС назвали сумму, которая мешает сборной России сыграть с топ-командами мира

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по организации товарищеских матчей с командами из первой десятки рейтинга ФИФА.

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"Такая возможность есть. Мы обсуждали с командами из топ-10 проведение матчей в ноябре этого года. Другой вопрос, что такие игры стоят других денег", — заявил Митрофанов.