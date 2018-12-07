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"Ювентус" - "Интер": Роналду и Икарди сыграют с первых минут

"Ювентус" и "Интер" объявили составы на матч 15-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Канселу - Бентанкур, Пьянич, Матьюиди - Дибала, Манджукич, Роналду.

"Интер": Ханданович - Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа - Гальярдини, Брозович, Жоау Мариу - Политано, Икарди, Перишич.
Теги: Ювентус Интер
Сегодня, 22:13
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