20:30 "Кардифф Сити" – "Тоттенхэм"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:27
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
11:08
С Новым годом! (30)
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10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Вчера, 23:23
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Вчера, 23:16
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Вчера, 22:10
Диего Марадона поддержал Кулибали
Диего Марадона поддержал Кулибали
Вчера, 21:28
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
Вчера, 20:49
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Вчера, 20:06
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
Вчера, 19:10
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
Вчера, 19:07
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Вчера, 18:37
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
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