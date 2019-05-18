14:00 "Оренбург" – "Спартак" 1:0 (1 тайм) текст

Чемпионат России



30 тур



"Оренбург" – "Спартак" 1:0



Гол: Алвеш, 8

33' Малых заработал штрафной на правом фланге после заблокированного прострела. Попович выполнил подачу, но ничем опасным эпизод не завершился.



32' Здорово в штрафную ворвался Мельгарехо, обыграл нескольких соперников, а вот пробить ему уже не дали, сняли мяч с ноги.



31' Опасно! Гапонов головой делал опасную скидку на Максименко в штрафную и едва не подарил мяч сопернику! На мгновение расторопнее оказался голкипер, который успел мяч выбить!



30' Попеременно команды проводят время в позиционной атаке, чуть осмысленнее они выглядят у хозяев, но "Спартак" всеми силами пытается ситуацию переломить.



29' Малых из пределов штрафной пытался вкатить мяч во вратарскую на Сутормина, но Максименко расторопно сыграл на ближней штанге, прервав передачу.



28' Гулиев в центре поля толкнул соперника в спину, а после побежал спорить с арбитром. Заслуженная жёлтая карточка.



27' Совсем не прослеживается у гостей комбинационная игра. Много передач в штрафную отдают игроки в красном, но ни одна из них не находит адреса.



25' Неудачный розыгрыш углового получился, защита "Оренбурга" легко расправляется с угрозой.



24' Опасно! Рикошет помог хозяевам избежать опасного момента, после рикошета от защитника мяч вылетел за лицевую.



22' Через вертикальные забросы пытаются действовать гости, но это пока не приносит им результата - Зе Луиша очень плотно опекают в штрафной.



20' "Спартак" снова включается в игру, заставляя чуть назад присесть соперника. Правда, дальше опорной зоны пока не могут пробраться красно-белые.



18' Очередной угловой для "Оренбурга", но вот подача у Поповича не удалась - за ворота мяч закрутил игрок.



17' Опасно! И снова бьёт Алвеш и з опорной зоны, с подкруткой, укладывал мяч в нижний угол ворот, но попал в штангу! Не факт, что контролировал ситуацию Максименко, прыгнувший за снарядом!



16' Возобновляется встреча с дерзкой позиционной атаки хозяев, видно, что раскрепощённо себя чувствует "Оренбург". Айртону пришлось потрудиться, чтобы перехватить замечательную вскрывающую передачу от Мишкича в штрафную.



14' Пауза в матче возникает, Попович пострадал в стыке и требует медицинской помощи.



13' Следом получает "горчичник" и Деспотович за то, что потолкался с Джикией, вспыхнули страсти на секунду.



12' Попович получил карточку от арбитра за споры по поводу момента с положением вне игры.



11' И снова стандартное положение у ворот Максименко, а точнее - на бровке у угла штрафной. И какой опасным снова вышел удар у Алвеша, несмотря на то, что шёл по центру ворот! Голкипер в падении с трудом потащил мяч!



10' С центра начинают красно-белые, а их позиция в группе Лиги Европы начинает чуть плыть. Продолжаются ошибки на поле, да и скорости не высоки, особенно в исполнении москвичей.



8' Гоооооооооооол! Хозяева открывают счёт! Алвеш с тридцати метров укладывает мяч в ближний угол ворот! Максименко понадеялся на навес на дальнюю штангу, оставив ближний угол открытым - в него мяч и влетел по высокой дуге, отличная подкрутка!



7' В центре поля продолжают команды вести борьбу. На этот раз досталось Зе ЛУишу, который получил по лицу в единоборстве с оппонентом.



5' Первым номером стараются действовать гости, но пока без особого продвижения контролируют мяч в центре поля.



4' Теперь угловой состоялся у ворот Довбни, но также ничего опасного не принёс. "Оренбург" даже чуть было в контартаку не убежал, но "Спартак" успел отойти назад.



3' Алвеш в центре поля нарушил правлиа, прерывая контратаку "Спартака". Пока без жёлтой карточки, но со стандартом для красно-белых.



2' Угловой на первых минутах заработали хозяева. Подачу с корнера выполнил Алвеш, но в центре штрафной защита спокойно разобралась.



1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!