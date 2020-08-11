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22:00 Аталанта – ПСЖ текстовая трансляция
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16:30 Иртыш – Чертаново
17:00 Оренбург – Алания
18:00 Волгарь – Велес
18:00 Крылья Советов – СКА-Хабаровск
18:00 Текстильщик – Чайка
18:00 Нефтехимик – Енисей
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18:30 Шинник – Краснодар-2
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Нижний Новгород
Енисей
Оренбург
Текстильщик
Велес
Спартак-2
Балтика
Волгарь
СКА-Хабаровск
Акрон
Краснодар-2
Факел
Чертаново
Шинник
Алания
Чайка
Нефтехимик
Крылья Советов
Торпедо
Динамо Брянск
Иртыш
Томь
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