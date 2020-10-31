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Чемпионат России
12:00 Уфа – Урал 0:0 (1 тайм) текстовая трансляция
14:00 Химки – Зенит текстовая трансляция
16:30 Ротор – ЦСКА текстовая трансляция
19:00 Тамбов – Динамо текстовая трансляция
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ФНЛ
СКА-Хабаровск – Иртыш 1:1
13:00 Енисей – Нижний Новгород
13:00 Краснодар-2 – Алания
14:00 Оренбург – Чертаново
14:00 Велес – Динамо-Брянск
14:00 Акрон – Текстильщик
14:00 Шинник – Волгарь
17:00 Чайка – Томь
17:00 Торпедо М – Крылья Советов
17:00 Факел – Спартак-2
18:00 Балтика – Нефтехимик
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Чемпионат Англии
15:00 Астон Вилла – Саутгемптон
17:00 Ньюкасл Юнайтед – Эвертон
19:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал
22:15 Тоттенхэм – Брайтон энд Хоув Альбион
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Чемпионат Испании
16:00 Бетис – Эльче
18:00 Сельта – Реал Сосьедад
20:30 Гранада – Леванте
23:00 Валенсия – Хетафе
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Чемпионат Италии
14:30 Удинезе – Милан
17:00 Торино – Лацио
17:00 Специя – Ювентус
20:00 Наполи – Сассуоло
20:00 Рома – Фиорентина
22:45 Сампдория – Дженоа
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Чемпионат Германии
17:30 Фрайбург – Байер
20:00 Герта – Вольфсбург
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15:00 Сент-Этьен – Монпелье
17:00 Реймс – Страсбург
17:00 Ним – Метц
17:00 Дижон – Лорьян
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