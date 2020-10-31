12:00 Уфа – Урал 0:0 (1 тайм) текстовая трансляция

Чемпионат России



13 тур



24' Веерный ответ. Попытка пробить из-за пределов штрафной зоны по воротам Помазуна, но мяч не пошел в цель. Удар от ворот Ильи.



23' Наконец последовал заброс под штрафную линию на ход Николая Золотова, но не дали ему спокойно принять снаряд.



22' Бавин обыгрался с Аугустыняком, перевод Золотову. Активный прессинг со стороны "Уфы" не дает обострить гостям, только перепас.



21' Очередная борьба в центральном круге. Ускорение гостей по левому флангу, скидка мяча в центр и далее на правый край. Пока без забросов.



20' Вынос Беленова от своих ворот на левый край чужой половины, но мяч достается Аугустыняку. Неспешный ответ со стороны уральцев.



19' Давно не было опасных моментов в матче. Очередная борьба в центральной зоне, вдали от владений коллективов. Свисток. Нарушение правил на Бикфалви.



18' Старт атаки от своих ворот в исполнении уральцев. Перевод мяча на левый край Зотова, прострел в направлении штрафной читался.



17' Кротов протащил мяч по центру, последовал перевод снаряда на правый край Данченко. Олег прострелил в штрафную - не опасно.



16' Нарушение правил со стороны игроков "Урала" в атаке. Егорычев подтолкнул Йокича в чужой штрафной зоны. Быстрый ответ хозяев.



14' Долгий перепас центральных защитников. Подключение правого края. Очередной заброс под штрафную соперника читает Табидзе.



13' Позиционный ответ уральцев. Заброс под штрафную на Погребняка, но того успевает опередить Никитин. Мяч остается под контролем гостей.



12' Вторая волна атаки хозяев. Вновь активен левый край. Кротов прокинул мяч в штрафную на Андрича, но эту задумку прочитали защитники.



11' Никитин с мячом на своей половине. Следует дальний заброс поперек поля на левый фланг, подача в штрафную завершается ударом Кротова. Выручает команду голкипер.



10' Табидзе с мячом на своей половине. Следует заброс по левому краю, но снаряд до партнеров не дошел. Продолжение борьбы в центральном круге.



9' Мяч остается под контролем гостей. Следует заброс по правому флангу, но там все перекрыто. Приходится "Уралу" начинать еще одну атаку от своих владений.



8' Перевод мяча на правый край атаки "Урала". Последовала подача на край вратарской зоны ворот Беленова и Александр успешно действует на выходе.



7' Пока ни чего опасного на поле не происходит. Мяч в руках Помазуна и он начинает атаку от своих владений.



6' Пока ни как не удается футболистам "Урала" перехватить мяч. Очередное наступление "горожан" по левому флангу. Прострел Йокича с левого края читался.



4' Позиционная атака "Уфы". Данченко пытался сместится с правого фланга в центр и пробить из-за пределов штрафной зоны, но мяч попал в соперника.



3' Перехват. Йокич делает перевод с левого фланга в штрафную соперника на ход партнера, но тот не сумел зацепится за снаряд.



2' Футболисты "Урала" выступают в оранжевых цветах, а их соперник в синей форме. С первых минут мяч под контролем гостей.



1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!

Беленов, Табидзе, Никитин, Плиев, Йокич, Данченко, Карп, Голубев, Алиев, Андрич, Кротов: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Аугустыняк, Йовичич, Бавин, Ефремов, Бикфалви, Егорычев, Погребняк