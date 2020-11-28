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12:00 Урал – Сочи 0:0 (1 тайм) текстовая трансляция
14:00 Уфа – Тамбов
16:30 Рубин – ЦСКА текстовая трансляция
19:00 Спартак – Ротор текстовая трансляция
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13:00 Енисей – Текстильщик
14:00 Спартак-2 – Иртыш
14:00 Оренбург – Крылья Советов
14:00 Велес – Шинник
14:00 Краснодар-2 – Акрон
15:00 Волгарь – Чайка
15:00 Чертаново – Нефтехимик
15:00 Алания – Нижний Новгород
16:00 Факел – СКА-Хабаровск
16:00 Динамо-Брянск – Томь
18:00 Балтика – Торпедо
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17:00 Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
19:30 Челси – Тоттенхэм текстовая трансляция
22:15 Арсенал – Вулверхэмптон
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Чемпионат Испании
16:00 Барселона – Осасуна
18:15 Хетафе – Атлетик Б
20:30 Сельта – Гранада
23:00 Реал Сосьедад – Вильярреал
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14:30 Лацио – Удинезе
17:00 Милан – Фиорентина
17:00 Болонья – Кротоне
20:00 Кальяри – Специя
22:45 Наполи – Рома
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17:30 Байер – Герта
20:00 Майнц – Хоффенхайм
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17:00 Метц – Брест
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