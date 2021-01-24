24 января 2021. Ювентус - Болонья 2 - 0
Чемпионат Италии
19 тур
Гол: Артур, 15, Маккенни, 71
19 тур
Гол: Артур, 15, Маккенни, 71
Ювентус: Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Бентанкур, Артур (Рэмси, 78), Маккенни (Демирал , 90+2), Кулушевски (Рабьо, 78), Куадрадо, Бернардески (Мората, 69), Роналду
Болонья: Скорупски, Ларанжера, Де Сильвестри (Сумаоро, 46), Дейкс (Паласио, 75), Томиясу, Схаутен, Сванберг (Домингес, 64), Сориано, Вигнато (Сансоне, 46), Орсолини (Ольсен, 76), Барроу
Предупреждения: Виганто, 14, Кулушевски, 21, Кьеллини, 47, Артур, 52, Дейкс, 62