23 июля 2022. УФА - Волга Ул 2 - 1
Первая лига
2 тур
2 тур
Голы: Касинтура, 30, Ботака-Иобома, 43 - Герюгов, 14.
Нереализованный пенальти: Джикия, 21.
Нереализованный пенальти: Джикия, 21.
"Уфа": Кукушкин, Ботака-Иобома, Ушахин (Плиев, 46), Карп, Камилов (Погосов, 68), Голубев (Сандрачук, 74), Емельянов, Фищенко, Жамалетдинов (Минаев, 68), Ортис, Касинтура (Сухов, 89).
"Волга": Морозов, Хабибулин (Цыганцов, 46), Хайруллов, Абазов, Магомадов, Ефремов (Рахманов, 70), Рахманов, Герюгов, Морозов (Махмутов, 46), Джикия (Уридия, 87), Паскин (Билалов, 70).
Предупреждения: Хабибулин, 10, Емельянов, 56, Голубев, 71, Плиев, 81.