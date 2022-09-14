14 сентября 2022. Локомотив - Краснодар 2 - 2 (пен: 3-1)
Кубок России
Групповой этап
Гол: Изидор, 6, Керк, 58 - Литвинов, 12, Кордоба, 20
Групповой этап
Гол: Изидор, 6, Керк, 58 - Литвинов, 12, Кордоба, 20
Локомотив: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 78), Магкеев (Кузьмичёв, 46), Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Марадишвили, 63), Керк (Митай, 79), Педриньо, Камано (Игнатьев, 83), Изидор
Краснодар: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян (Якимов, 60), Баньяц, Ионов (Ахметов, 67), Башиеса (Олусегун, 60), Кордоба (Манелов, 81)
Предупреждения: Изидор, 16, Сорокин, 45+1, Сафонов, 45+2