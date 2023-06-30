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Зенит - Нефтчи. 1 июля 2023 19:30

Кубок PARI Премьер

1 тур
Стадион: Газпром Арена
Россия, Санкт-Петербург

          	 
    
            
        
        

		

        
Зенит Нефтчи Кубок PARI Премьер

     
        
        





        

            
                
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