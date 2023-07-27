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20:00
СпартакНе начат
П1 2.6X 3.8П2 2.75
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Акрон - Арсенал Тула. 28 июля 2023 20:00

Лига Ставок Кто победит? 
Акрон1.64 Ничья 3.9Арсенал Тула5.4
Первая лига

3 тур
Стадион: Кристалл
Жигулёвск

          	 
    
            
        
        

		

        
Акрон Первая лига Арсенал Тула

     
        
        





        

            
                
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