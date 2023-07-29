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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
3 - 3 3 3
ДинамоЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 2.6X 2.04П2 6
Ростов
20:00
ЗенитНе начат
П1 5X 3.75П2 1.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 3.9X 2.6П2 2.47
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Шинник - Волгарь. 30 июля 2023 16:00

Лига Ставок Кто победит? 
Шинник2.6 Ничья 3.25Волгарь2.8
Первая лига

3 тур
Стадион: Шинник
Ярославль, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Шинник Волгарь Первая лига

     
        
        





        

            
                
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