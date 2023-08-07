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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 2.87X 3.4П2 2.52
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Рубин - Локомотив. 8 августа 2023 18:30

Лига Ставок Кто победит? 
Рубин2.8 Ничья 3.5Локомотив2.6
Кубок России

Групповой этап
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена)
Казань, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Рубин Локомотив Кубок России

     
        
        





        

            
                
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