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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 2.87X 3.3П2 2.52
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Динамо - Краснодар. 9 августа 2023 20:45

Лига Ставок Кто победит? 
Динамо2.32 Ничья 3.9Краснодар2.95
Кубок России

Групповой этап
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яш
Москва, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Динамо Краснодар Кубок России

     
        
        





        

            
                
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