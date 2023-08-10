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П1 2.07X 3.7П2 3.6
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Эвертон - Фулхэм. 12 августа 2023 17:00

Лига Ставок Кто победит? 
Эвертон2.29 Ничья 3.5Фулхэм3.25
Чемпионат Англии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Эвертон Фулхэм Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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