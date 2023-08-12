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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 0 3 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
4 - 1 4 1
Лутон ТаунЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
Мальорка2 тайм
П1 8.6X 1.28П2 7
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.26

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
ПСЖ
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 1.42X 4.3П2 9.6

Суперкубок Германии

Бавария
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг1 тайм
П1 2.66X 3.7П2 2.54
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Алания - Торпедо. 14 августа 2023 17:00

Лига Ставок Кто победит? 
Алания2.15 Ничья 3.4Торпедо3.45
Первая лига

5 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Алания Торпедо Первая лига

     
        
        





        

            
                
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