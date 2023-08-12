Алания - Торпедо. 14 августа 2023 17:00

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2022/23
Локомотив
1 - 1
1
1
Крылья Советов
Завершен
Оренбург
0 - 2
0
2
Краснодар
Завершен
Ростов
3 - 0
3
0
Рубин
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Ленинградец
0 - 1
0
1
Шинник
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Химки
2 - 0
2
0
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0
0
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2
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2 - 1
2
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4
1
Лутон Таун
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0
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0
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5
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Астон Вилла
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2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1
1
1
Жирона
Завершен
Лас-Пальмас
1 - 1
1
1
Мальорка
2 тайм
П1
8.6
X
1.28
П2
7
Атлетик
22:30
Реал Мадрид
Не начат
П1
3.25
X
3.45
П2
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Марсель
2 - 1
2
1
Реймс
Завершен
ПСЖ
0 - 0
0
0
Лорьян
1 тайм
П1
1.42
X
4.3
П2
9.6
Суперкубок Германии
Бавария
0 - 1
0
1
РБ Лейпциг
1 тайм
П1
2.66
X
3.7
П2
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Урал
3 - 2
3
2
Спартак
Завершен
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2022/23
Бёрнли
0 - 3
0
3
Манчестер Сити
Завершен
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2022/23
Альмерия
0 - 2
0
2
Райо Вальекано
Завершен
Севилья
1 - 2
1
2
Валенсия
Завершен
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Ницца
1 - 1
1
1
Лилль
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Динамо
15:00
Балтика
Не начат
П1
1.68
X
4.2
П2
5
Зенит
17:30
Факел
Не начат
П1
1.37
X
5.2
П2
9
ЦСКА
20:00
Сочи
Не начат
П1
1.6
X
4.25
П2
6
Первая лига
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Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
Акрон
Не начат
П1
2.6
X
3.25
П2
2.75
Енисей
14:00
Нефтехимик
Не начат
П1
2.36
X
3.35
П2
3.05
КАМАЗ
17:00
Тюмень
Не начат
П1
2.37
X
3.3
П2
3.05
Волгарь
18:00
Динамо Мх
Не начат
П1
2.75
X
3.1
П2
2.75
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2022/23
Брентфорд
16:00
Тоттенхэм
Не начат
П1
2.7
X
3.65
П2
2.6
Челси
18:30
Ливерпуль
Не начат
П1
2.8
X
3.75
П2
2.48
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Сельта
18:00
Осасуна
Не начат
П1
2.18
X
3.3
П2
3.75
Вильярреал
20:30
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П1
1.9
X
3.85
П2
4.1
Хетафе
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П1
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X
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2022/23
Брест
14:00
Ланс
Не начат
П1
3.9
X
3.55
П2
2.04
Нант
16:00
Тулуза
Не начат
П1
2.65
X
3.45
П2
2.75
Монпелье
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Алания - Торпедо. 14 августа 2023 17:00
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