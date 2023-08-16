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Валенсия - Лас-Пальмас. 18 августа 2023 22:30

Лига Ставок Кто победит? 
Валенсия1.82 Ничья 3.6Лас-Пальмас4.9
Чемпионат Испании

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Валенсия Лас-Пальмас Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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