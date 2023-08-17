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Манчестер Сити - Ньюкасл. 19 августа 2023 22:00

Лига Ставок Кто победит? 
Манчестер Сити1.69 Ничья 4.2Ньюкасл5
Чемпионат Англии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Манчестер Сити Ньюкасл Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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