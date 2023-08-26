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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 0 3 0
Лутон ТаунЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Реал Мадрид2 тайм
П1 90X 7.6П2 1.12

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
5 - 1 5 1
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
3 - 3 3 3
МонакоЗавершен
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Страсбур - Тулуза. 27 августа 2023 16:00

Лига Ставок Кто победит? 
Страсбур2.2 Ничья 3.65Тулуза3.3
Чемпионат Франции

3 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Страсбур Тулуза Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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