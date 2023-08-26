Хетафе - Алавес. 28 августа 2023 20:30

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2022/23
Зенит
4 - 0
4
0
Урал
Завершен
Рубин
2 - 2
2
2
Динамо
Завершен
Спартак
0 - 0
0
0
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Нижний Новгород
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1
0
Ростов
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Химки
0 - 0
0
0
Волгарь
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0
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Ленинградец
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0
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Алания
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2022/23
Борнмут
0 - 2
0
2
Тоттенхэм
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Арсенал
2 - 2
2
2
Фулхэм
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3 - 2
3
2
Ноттингем
Завершен
Эвертон
0 - 1
0
1
Вулверхэмптон
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Брентфорд
1 - 1
1
1
Кристал Пэлас
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Брайтон
1 - 3
1
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Вест Хэм
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2022/23
Кадис
1 - 1
1
1
Альмерия
Завершен
Гранада
3 - 2
3
2
Мальорка
Завершен
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2022/23
Монца
2 - 0
2
0
Эмполи
Завершен
Фрозиноне
2 - 1
2
1
Аталанта
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Милан
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4
1
Торино
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Верона
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Рома
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2022/23
Хайденхайм
2 - 3
2
3
Хоффенхайм
Завершен
Дармштадт
1 - 4
1
4
Унион
Завершен
Бохум
1 - 1
1
1
Боруссия Д
Завершен
Кёльн
1 - 2
1
2
Вольфсбург
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1 - 0
1
0
Вердер
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Боруссия М
0 - 3
0
3
Байер
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Чемпионат Франции. Лига 1
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2022/23
Марсель
2 - 0
2
0
Брест
Завершен
ПСЖ
3 - 1
3
1
Ланс
Завершен
Российская премьер-лига
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Таблица
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2022/23
Оренбург
1 - 1
1
1
ЦСКА
Завершен
Факел
0 - 0
0
0
Краснодар
Завершен
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2022/23
Челси
3 - 0
3
0
Лутон Таун
Завершен
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2022/23
Лас-Пальмас
0 - 0
0
0
Реал Сосьедад
Завершен
Сельта
0 - 1
0
1
Реал Мадрид
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РБ Лейпциг
5 - 1
5
1
Штутгарт
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3 - 3
3
3
Монако
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Крылья Советов
17:30
Балтика
Не начат
П1
2.3
X
3.7
П2
3.1
Сочи
20:00
Локомотив
Не начат
П1
2.5
X
3.7
П2
2.85
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Енисей
14:00
СКА-Хабаровск
Не начат
П1
2.6
X
3.2
П2
2.85
Акрон
17:00
Тюмень
Не начат
П1
1.74
X
3.7
П2
4.9
Нефтехимик
18:00
Родина
Не начат
П1
2.65
X
3.2
П2
2.75
Черноморец
19:00
КАМАЗ
Не начат
П1
2.23
X
3.25
П2
3.4
Динамо Мх
19:00
Шинник
Не начат
П1
1.87
X
3.4
П2
4.5
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Шеффилд
16:00
Манчестер Сити
Не начат
П1
16
X
7.6
П2
1.2
Бернли
16:00
Астон Вилла
Не начат
П1
3.35
X
3.55
П2
2.23
Ньюкасл
18:30
Ливерпуль
Не начат
П1
2.29
X
3.9
П2
2.95
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вильярреал
18:30
Барселона
Не начат
П1
3.55
X
3.6
П2
2.11
Валенсия
20:30
Осасуна
Не начат
П1
1.95
X
3.5
П2
4.4
Атлетик
22:30
Бетис
Не начат
П1
1.96
X
3.65
П2
4.1
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ювентус
19:30
Болонья
Не начат
П1
1.56
X
4.4
П2
6.4
Фиорентина
19:30
Лечче
Не начат
П1
1.7
X
3.95
П2
5.2
Наполи
21:45
Сассуоло
Не начат
П1
1.36
X
5.8
П2
8.2
Лацио
21:45
Дженоа
Не начат
П1
1.62
X
4.1
П2
6
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Майнц
16:30
Айнтрахт
Не начат
П1
2.49
X
3.65
П2
2.85
Бавария
18:30
Аугсбург
Не начат
П1
1.11
X
12
П2
21
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ренн
14:00
Гавр
Не начат
П1
1.46
X
4.7
П2
7.4
Клермон
16:00
Мец
Не начат
П1
2.01
X
3.7
П2
3.8
Монпелье
16:00
Реймс
Не начат
П1
2.46
X
3.6
П2
2.9
Страсбур
16:00
Тулуза
Не начат
П1
2.21
X
3.65
П2
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Лорьян
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Хетафе - Алавес. 28 августа 2023 20:30
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2.95
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