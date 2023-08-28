Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Торпедо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
П1 2.74X 2.43П2 3.5
Райо Вальекано
22:30
АтлетикоНе начат
П1 4.2X 3.5П2 2.03

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
П1 17X 4.6П2 1.29
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат
П1 7.4X 4.9П2 1.48
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Сочи - ЦСКА. 30 августа 2023 17:15

Лига Ставок Кто победит? 
Сочи3.4 Ничья 3.45ЦСКА2.25
Кубок России

Групповой этап

          	 
    
            
        
        

		

        
Сочи ЦСКА Кубок России

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?