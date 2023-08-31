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Челси - Ноттингем Форест. 2 сентября 2023 17:00

Лига Ставок Кто победит? 
Челси1.41 Ничья 5.2Ноттингем Форест7.8

Чемпионат Англии

4 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Челси Ноттингем Форест Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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