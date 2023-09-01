Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон
22:00
Вест ХэмНе начат
П1 4.8X 4П2 1.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 1 2 1
Вильярреал1 тайм
П1 1.18X 6.9П2 20
Альмерия
23:00
СельтаНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
3 - 1 3 1
Верона2 тайм
X 28П2 78
Рома
21:45
МиланНе начат
П1 3X 3.15П2 2.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.27X 6.8П2 9.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МарсельНе начат
П1 4.8X 4П2 1.74
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Мец - Реймс. 3 сентября 2023 16:00

Лига Ставок Кто победит? 
Мец4 Ничья 3.7Реймс1.95

Чемпионат Франции

4 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Мец Реймс Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?