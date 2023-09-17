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Вендел: дриблинг на скорости – одна из моих сильных сторон. Теперь Клаудиньо должен мне ужин
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"Зенит" разгромил "Рубин" в выездном матче 8-го тура РПЛ
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Дзюба, Пиняев и Миранчук – в стартовом составе "Локомотива" на игру 8-го тура РПЛ с "Оренбургом"
2
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8
Гола и передачи Головина не хватило "Монако" для победы над "Лорьяном" в матче 5-го тура Лиги 1
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Балтика - Крылья Советов. 19 сентября 2023 17:15
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