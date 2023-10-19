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Кубок России

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Акрон
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
19:00
РодинаНе начат

Рубин - ЦСКА. 21 октября 2023 14:00

Чемпионат России

12 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Рубин ЦСКА Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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