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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
СочиЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
3 - 0 3 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
5 - 3 5 3
СоколЗавершен
КАМАЗ
2 - 2 2 2
ХимкиЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
ТюменьЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
КубаньЗавершен
Ленинградец
1 - 2 1 2
НефтехимикЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 1 4 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
5 - 2 5 2
АльмерияЗавершен
Вильярреал
1 - 1 1 1
Алавес2 тайм
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Салернитана
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
ФрозинонеЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
ДженоаЗавершен
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
3 - 1 3 1
Боруссия МЗавершен
Хайденхайм
2 - 5 2 5
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Нант
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Монако
2 - 1 2 1
МетцЗавершен
Лион
21:45
КлермонНе начат

Брага - Реал. 24 октября 2023 22:00

Лига чемпионов

3 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Брага Реал Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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