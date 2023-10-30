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Локомотив - Рубин. 1 ноября 2023 18:30 


             
Кубок России

Групповой этап
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Локомотив Рубин Кубок России

     
        
        





        

            
                
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