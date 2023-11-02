Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 1 0 1
ВолгарьЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ОренбургПерерыв
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат
Ростов
20:45
УралНе начат

Балтика - Зенит. 4 ноября 2023 19:00 


             
 Чемпионат России

14 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Балтика Зенит Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?