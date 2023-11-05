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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Нижний НовгородЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
Ленинградец
0 - 1 0 1
КубаньЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Астон ВиллаЗавершен
Лутон Таун
1 - 1 1 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 0 1 0
АльмерияЗавершен
Валенсия
1 - 0 1 0
ГранадаЗавершен
Вильярреал
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
МонцаЗавершен
Кальяри
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Хайденхайм
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 1 1 1
МетцЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
ГаврЗавершен
Страсбур
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
РеймсЗавершен
Монако
2 - 0 2 0
БрестЗавершен

Оренбург - Ростов. 6 ноября 2023 14:00 


             
Чемпионат России

14 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Оренбург Ростов Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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