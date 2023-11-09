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АрисНе начат
Аталанта
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МарсельНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ОлимпиакосНе начат

Аугсбург - Хоффенхайм. 11 ноября 2023 17:30 


            
Чемпионат Германии

11 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Аугсбург Хоффенхайм Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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