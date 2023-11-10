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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Химки - Акрон. 12 ноября 2023 18:00 


            
Первая лига

18 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Химки Акрон Первая лига

     
        
        





        

            
                
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