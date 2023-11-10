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РБ Лейпциг - Фрайбург. 12 ноября 2023 21:30 


            
Чемпионат Германии

11 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
РБ Лейпциг Фрайбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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