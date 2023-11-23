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Ленинградец - Тюмень. 25 ноября 2023 15:00

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Первая лига

20 тур
   
        

        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Ленинградец Тюмень Первая лига

     
        
        





        

            
                
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