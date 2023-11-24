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Александр Медведев – о победе женского “Зенита” над ЦСКА: укротили коней
10
Юношеские и молодежные сборные России могут сыграть на международных турнирах под эгидой ЦАФА
1
Игнашевич: состав "Спартака" на матч с "Балтикой" на 80 процентов можно спрогнозировать
1
Черчесов: не согласен, что наш футбол деградирует. Он стал другим в плане самоотдачи, зрелищности и результативности
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Оренбург - Ахмат. 26 ноября 2023 12:00
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Чемпионат России
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