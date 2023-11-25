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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
3 - 3 3 3
ЛокомотивЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
ЦСКА
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен
Балтика
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 3 1 3
КубаньЗавершен
Ленинградец
1 - 0 1 0
ТюменьЗавершен
Волгарь
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЛиверпульЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
Брайтон энд ХоувЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
4 - 1 4 1
ЧелсиЗавершен
Лутон Таун
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Бёрнли
1 - 2 1 2
Вест Хэм ЮнайтедЗавершен
Шеффилд Юнайтед
1 - 3 1 3
БорнмутЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
БарселонаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Хетафе
2 - 1 2 1
Альмерия2 тайм
Атлетико
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
2 - 1 2 1
ЛациоЗавершен
Аталанта
1 - 2 1 2
Наполи2 тайм
Милан
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Фрайбург
1 - 1 1 1
ДармштадтЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
БайерЗавершен
Боруссия Д
4 - 2 4 2
Боруссия МЗавершен
Айнтрахт
1 - 2 1 2
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 3 0 3
ЛансЗавершен
Страсбур
23:00
МарсельНе начат

Ницца - Тулуза. 26 ноября 2023 15:00

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 Чемпионат Франции

13 тур
   
        

        
        
        	

	



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