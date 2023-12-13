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Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
2 - 3 2 3
Манчестер СитиЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Янг БойзЗавершен
Порту
23:00
ШахтёрНе начат
Ньюкасл Юнайтед
23:00
МиланНе начат
Селтик
23:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
23:00
ЛациоНе начат
Антверпен
23:00
БарселонаНе начат
Боруссия Д
23:00
ПСЖНе начат

Олимпиакос - ТСЦ. 14 декабря 2023 23:00

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 Лига Европы

6 тур
   
        

        
        
        	

	



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Олимпиакос ТСЦ Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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