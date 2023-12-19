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Клубный чемпионат мира

Новости
Урава Ред Даймондс
0 - 2 0 2
Манчестер Сити2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Валенсия2 тайм
Гранада
23:30
СевильяНе начат
Атлетико
23:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг2 тайм
Боруссия Д
22:30
МайнцНе начат
Хоффенхайм
22:30
ДармштадтНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Эвертон
22:45
ФулхэмНе начат
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Кубок Италии

Новости
Наполи
23:00
ФрозинонеНе начат

Штутгарт - Аугсбург. 20 декабря 2023 22:30

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Чемпионат Германии

16 тур
   
        

        
        
        	

	



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Штутгарт Аугсбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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