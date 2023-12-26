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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
1 - 3 1 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
3 - 0 3 0
ФулхэмЗавершен
Шеффилд Юнайтед
2 - 3 2 3
Лутон ТаунЗавершен
Бёрнли
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон ВиллаНе начат

Челси - Кристал Пэлас. 27 декабря 2023 22:30

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 Чемпионат Англии

19 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Челси - Кристал Пэлас?


	


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Челси Кристал Пэлас Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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